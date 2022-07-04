NI: Белому дому необходимо готовиться к новым сюрпризам от Путина Политолог Най-младший: США необходимо готовиться к новым сюрпризам от Путина

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

Политолог Джозеф Най — младший заявил, что Белому дому следует подготовиться к новым вызовам и сюрпризам со стороны России и её президента Владимира Путина. Одновременно могут последовать и неожиданные действия со стороны Китая, сообщает The National Interest.

Политолог напомнил, что с 2017 года в США стратегию нацбезопасности строили на соперничестве с Москвой и Пекином. Американские аналитики, просчитывая развитие возможных сценариев, придерживались именно этой стратегии, однако она имеет два изъяна, считает Най-младший.

Первый заключается в том, что американцы не сделали чёткого разделения между Россией и Китаем, хотя это две совершенно разных страны. Стратегия сосредоточена на соперничестве великих держав и это — второй изъян, поскольку в ней мало уделяется внимания новому типу угроз, к примеру пандемии коронавируса.

Корректировка Вашингтоном стратегии нацбезопасности, считает политолог, даст США возможность сохранить нынешние альянсы. При этом главной составляющей должна быть не политика изоляции и сдерживания, подобная той, что существовала в годы «холодной войны», а управляемая стратегическая конкуренция между ведущими державами.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил: Владимир Путин намеревался посеять раздор среди западных союзников и развалить НАТО, но сделать ему этого не удалось. Американский лидер поблагодарил немецкого коллегу за поддержку сплочённости коллективного Запада и отметил, что «эти вызовы только укрепят отношения союзников».