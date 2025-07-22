Продвижение российских войск развивается по сценарию, ранее описанному в Пентагоне, считает геополитический аналитик Марк Слебода. В эфире на YouTube он сравнил наступление ВС РФ с лавой, которую ничего не остановит.

Все происходит ровно так, как недавно описывали в Пентагоне. Наступление России как лава. Ее невозможно остановить. Она неумолимо движется вперед. И это неизбежно, — сказал он.

Он также отметил, что Россия закрепляет преимущество на фронте и аккуратно продвигается вперед. Украинские силы и их западные союзники близки к истощению, добавил Слебода.

Ранее замкомандира разведбатальона, походный атаман Башкирии Рэдвал Неволин сообщил, что ВСУ не переходят в наступление из-за усталости личного состава и нехватки оружия. По его словам, украинская армия вынуждена экономить снаряды и деморализована из-за неудач на фронте.

До этого депутат Верховной рады Александр Дубинский раскрыл, что на фронте складывается критическая для Киева ситуация. Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский своими действиями может лишь ускорить разгром ВСУ.