«Невинная ошибка»: спецпрокурор о хранении Байденом секретных бумаг Спецпрокурор Хур: Байден хранил секретные бумаги из-за проблем с памятью

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден во время общения с командой спецпрокурора, расследовавшей ненадлежащее хранение секретных документов, не мог вспомнить даты и путался в деталях, сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет специального прокурора Роберта Хура. В связи с этим команда пришла к выводу, что американский лидер хранил важные бумаги «по невинной ошибке».

В ходе интервью с нашей командой память подводила Байдена. Он не помнил, когда был вице-президентом, забыл в первый день опроса, когда закончился его срок, — говорится в отчете.

Кроме того, Байден не смог вспомнить, когда скончался его сын. Спецпрокурор заключил, что забывчивость Байдена закономерна и является «невинной ошибкой», а не намеренной попыткой нарушить закон. Он пришел к выводу, что уголовное дело против президента США заводить не надо.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на два источника, близких к расследованию, сообщил, что Хур не намерен предъявлять обвинения Байдену в связи с ненадлежащим хранением секретных документов. При этом утверждалось, что команда спецпрокурора готовит детальный отчет о расследовании, которое длилось почти целый год.

В январе 2023 года Байден признал, что хранил секретные документы у себя дома. По его словам, бумаги находились в «личной библиотеке». Документы касаются периода, когда он был вице-президентом США, а пост главы государства занимал Барак Обама.