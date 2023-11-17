CNN узнал о планах спецпрокурора по делу о секретных документах Байдена CNN: спецпрокурор не предъявит обвинения Байдену по делу о секретных документах

Фото: Chris Kleponis - Pool Via Cnp/Global Look Press

Джо Байден

Спецпрокурор США Роберт Хур не намерен предъявлять обвинения президенту США Джо Байдену в связи с ненадлежащим хранением секретных документов, сообщает CNN со ссылкой на два источника, близких к расследованию. При этом утверждается, что команда спецпрокурора готовит детальный отчет о расследовании, которое длилось почти целый год.

Ожидается, что спецпрокурор Роберт Хур не предъявит кому-либо обвинений по делу о ненадлежащем хранении секретных документах в двух местах, связанных с президентом Джо Байденом, — говорится в сообщении телеканала.

По данным CNN, отчет будет содержать критику в адрес Байдена и его сотрудников за то, что они ненадлежащим образом обращались с секретными материалами. Ожидается, что доклад будет готов к концу года, но сроки могут сдвинуться. Официальный представитель аппарата юрисконсульта Белого дома Иэн Сэмс отказался давать комментарии.

Напомним, в январе американский президент Джо Байден признал, что хранил секретные документы у себя дома. По его словам, бумаги находились в «личной библиотеке» политика. Документы относятся к периоду, когда Байден был вице-президентом США, а пост главы государства занимал Барак Обама. Материалы могли находиться у Байдена противоправно, когда он был частным лицом.

Тогда же министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд поручил расследование дела спецпрокурору Роберту Хуру. Он подчеркнул, что выбранный им специалист отвечает общественным интересам, а его квалификация обеспечит «профессиональное и быстрое» рассмотрение дела.

В октябре стало известно, что Байден дал показания в рамках расследования по делу. Политик ответил на вопросы по собственному желанию.