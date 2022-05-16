Несколько человек ранены в результате стрельбы в церкви в США Полиция США сообщила о стрельбе в церкви в Калифорнии, есть пострадавшие

Фото Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Несколько человек получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в церкви в американском штате Калифорния. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение шерифа округа Оранж.

Несколько пострадавших получили огнестрельные ранения, — говорится в сообщении.

Сообщается, что стрельба произошла церкви. Подозреваемый задержан. У него конфисковано оружие, которое могло быть использовано при инциденте.

Подробности происшествия не приводятся.

Ранее сообщалось, что стрельба произошла 14 мая в супермаркете Tops Friendly Markets города Буффало, штат Нью-Йорк. В результате 10 человек погибли, ещё трое получили ранения. 11 из 13 жертв были афроамериканцами, в связи с чем правоохранители предполагают, что преступление могло быть совершено на основании расовой ненависти.

В этой свзи американский президент Джо Байден заявил, что жители страны должны искоренить ненависть, являющуюся «пятном на душе США», а губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул сообщила, что власти ужесточат оружейные законы в штате.