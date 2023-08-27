Несколько человек погибли при стрельбе в торговом центре во Флориде

Фото: IMAGO/Niyi Fote/Global Look Press

Несколько человек погибли в результате стрельбы, произошедшей 26 августа в торговом центре американского города Джэксонвилла, штат Флорида, сообщает News4JAX со ссылкой на мэра города. По данным властей, точное число жертв устанавливается.

По словам мэра, стрелок забаррикадировался внутри торгового центра. Один из очевидцев сообщил, что он открыл стрельбу по автомобилям. Предварительно известно, что нападавший ликвидирован сотрудниками полиции. О мотивах преступника ничего не известно.

В свою очередь телеканал Fox News сообщает, что жертвами стрелка стали по меньшей мере четыре человека. В настоящее время район прочесывают силы спецназа, над торговым центром летает вертолет, место происшествия оцеплено. Полиция просит проезжающих мимо торгового центра автомобилистов заранее выбирать альтернативные маршруты.

Ранее стало известно, что в американском город Юнионтаун, штат Огайо, была расстреляна семья из пяти человек, в том числе трое детей. По данным полиции, стрельбу открыл один из членов семьи.

Также сообщалось, что четыре человека погибли в результате стрельбы в байкерском баре Cook’s Corner в американском штате Калифорния. Еще шесть человек пострадали и доставлены в больницу, двое в критическом состоянии. Сам стрелок был убит полицией.