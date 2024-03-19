Названо число продуктов, которые Microsoft ограничит для россиян Microsoft ограничит в России доступ к 50 продуктам

Корпорация Microsoft ограничит доступ к 50 своим облачным продуктам на территории России, передает ТАСС со ссылкой на представителей российской компании Softline. Из-за ограниченной функциональности блокировка распространится «за пределы этих продуктов», а также на локальное ПО, лицензионные ключи перестанут быть активными.

В список в основном включены корпоративные программы, такие как Dynamics 365, Dynamics AX, Dynamics NAV для ведения учета, для управления бизнес-процессами — BizTalk Server, для совместной работы (SharePoint, Office SharePoint Server, Duet Microsoft/SAP) и ряд других.

В перечне также значится программное обеспечение для разработчиков, среди которого конструктор приложений Power Apps и создатель диалоговых инструментов Power Virtual Agent. Также будет ограничен доступ к среде разработки программ Visual Studio, Visual C++ и Visual Studio Code. Корпорация также намерена ограничить доступ к Excel, Microsoft 365, Microsoft Teams, к хранилищу OneDrive, облачной платформе Azure и комплекту из решений Azure Stack, Azure DevOps Server, Azure HPC, Azure Private 5G Core и Azure Stack HCI.

15 марта Microsoft разослала российским компаниям письма, в которых сообщалось, что c 20 марта закроет для них доступ к своим облачным продуктам. Аналогичное уведомление организации получили и от Amazon. В Softline рекомендовали всем компаниям в кратчайшие сроки выполнить резервное копирование данных со всех облачных сервисов Microsoft, Amazon и Google.

В январе в Microsoft заявили, что киберпреступники получили доступ к учетным записям электронной почты высшего руководства американской корпорации. Там отметили, что именно Россия спонсировала злоумышленников.