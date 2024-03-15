Россиян лишат облачных сервисов Microsoft и Amazon Microsoft и Amazon с 20 марта закроют доступ к облачным сервисам для компаний РФ

Фото: IMAGO/Horst Galuschka/Global Look Press

Microsoft разослал российским компаниям письмо о том, что c 20 марта закроет для них доступ к своим облачным продуктам. Аналогичное уведомление организации получили и от Amazon, сообщает РБК со ссылкой на представителя ГК Softline.

Отмечается, что с указанной даты будет прекращен доступ к таким облачным продуктам, как Power BI и Dynamics CRM. В Microsoft объяснили, что из-за санкций ЕС они не могут поставлять программное обеспечение организациям, зарегистрированным в России.

Microsoft должна прекратить действие этих подписок к 20 марта 2024 года, до будущих указаний Евросоюза, которые изменят это решение, или общего или специального разрешения от регулирующих органов ЕС, — сказано в письме.

В Softline рекомендовали всем компаниям в кратчайшие сроки выполнить резервное копирование данных со всех облачных сервисов Microsoft, Amazon и Google. Источник на IT-рынке также рассказал, что большое количество компаний в коммерческом секторе продолжали пользоваться продуктами Microsoft несмотря на риск.

В январе в Microsoft заявили, что киберпреступники получили доступ к учетным записям электронной почты высшего руководства американской корпорации. Там отметили, что именно Россия спонсировала злоумышленников.