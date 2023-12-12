Назван фаворит президентской гонки в США Reuters: Трамп является фаворитом президентской гонки в США

Фото: The White House/Joyce N. Boghosian

Бывший американский лидер Дональд Трамп является фаворитом президентской гонки в Соединенных Штатах, следует из опубликованного Reuters опроса. По его результатам, 38% граждан считают, что победу на выборах 2024 года одержит Трамп. При этом в поддержку действующего главы государства Джо Байдена высказались 36% американцев.

Как пишет издание, предстоящий «матч-реванш» между Трампом и Байденом в следующем году будет напряженным, поскольку оба кандидата «обременены серьезными уязвимостями, которые могут стоить им Белого дома». Часть избирателей сомневается в кандидатуре Байдена на следующий президентский срок из-за проблем с экономикой в стране и опасений по поводу безопасности американо-мексиканской границы и преступности.

Трамп, в свою очередь, проходит по четырем уголовных процессам, которые связаны с его попытками отменить выборы 2020 года и обращением с секретными документами. Опрос показал, что осуждение Трампа из-за обвинений в его адрес может стоить ему значительной поддержки на выборах.

Ранее Байден заявил, что возможная победа Трампа на выборах несет множество угроз для США. По его словам, второй срок президентства Трампа может стать хуже первого. Самый большой вред, как считает глава Белого дома, бывший американский лидер может нанести американской демократии.