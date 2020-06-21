Наварро: Трамп никогда не просил помощи Си Цзиньпина в переизбрании

https://static.news.ru/photo/d4a829d4-b3d0-11ea-be25-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Michael Reynolds/CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп не просил председателя Китая Си Цзиньпина о помощи в переизбрании на второй срок. Об этом заявил глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро.

Никогда не слышал об этом. Я находился в той же комнате. Что бы Болтон ни говорил по поводу Китая, это просто глупо. Так как ни один из американских президентов не относился к Китаю более жёстко, чем нынешний, — цитирует чиновника телеканал CNN.

Ранее торговый представитель США Роберт Лайтхайзер на слушаниях в конгрессе также опроверг утверждение бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона о том, что американский президент просил лидера Китая о помощи в переизбрании на второй срок.

В своей книге «Комната, где всё произошло: мемуары из Белого дома» Болтон описывает некоторые рабочие моменты, связанные с Трампом. Есть там и упоминание о том, что во время двусторонней встречи на саммите G20 в Японии в июне 2019 года американский лидер якобы умолял Си Цзиньпина обеспечить его победу на выборах и ссылался на экономические возможности Поднебесной.

Книга Болтана, которая уже отпечатана, но пока не поступила в продажу, вызвала резонанс в Штатах. После того как выдержки из неё опубликовала газета The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп призвал не публиковать мемуары Болтона и назвал его предателем. По словам главы государства, в книге содержатся засекреченные данные, что подтверждается специалистами Белого дома. Они признали, что некоторая информация действительно находится на сверхсекретном уровне.

Кроме того, Минюст США 17 июня потребовал через суд приостановить публикацию книги Болтона. Данное требование также обосновано секретностью содержания мемуаров. Это произошло несмотря на то, что в апреле чиновники Совета по национальной безопасности США сообщили автору, что замечаний к книге у них нет.

В сентябре 2019 года Дональд Трамп уволил Джона Болтона. Своё решение хозяин Белого дома объяснил тем, что бывший помощник по национальной безопасности совершал серьёзные ошибки и не мог прийти к взаимопониманию с важными людьми в администрации. Кроме того, Болтон занял неприемлемую позицию по Венесуэле и по урегулированию ядерной проблемы КНДР, писал NEWS.ru.