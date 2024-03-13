Нападающий «Эдмонтона» назвал российского хоккеиста величайшим бомбардиром Макдэвид назвал Овечкина величайшим бомбардиром поколения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Овечкин

Форвард канадского хоккейного клуба «Эдмонтон» Коннор Макдэвид назвал капитана «Вашингтона» Александра Овечкина величайшим бомбардиром его поколения. По его словам, которые приводит пресс-служба НХЛ, у российского спортсмена есть шанс побить рекорд Уэйна Гретцки, Овечкин отстает от его показателя на 54 забитых шайбы.

У Овечкина есть шанс побить рекорд Гретцки. Он величайший бомбардир нашего поколения, а может быть, и всех времен, — сказал Макдэвид.

Ранее бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов заявил, что верит в то, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки. По его мнению, ранее у российского хоккеиста был небольшой спад, с чем ему удалось справиться. На его взгляд, всем россиянам хочется, чтобы Овечкин был на первом месте в гонке лучших «снайперов». Он считает, что спортсмен сможет это реализовать.

Экс-вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Олаф Колциг рассказал, что Овечкин во время предматчевой тренировки выпивал по три энергетика. По словам спортсмена, одноклубники переживали, чтобы у россиянина не случилось сердечного приступа. Олаф Колциг уверен, что Овечкин отказался от этой привычки.