Названа привычка хоккеиста Овечкина, которая могла стоить ему жизни Экс-вратарь «Кэпиталз» Колциг: Овечкин выпивал по три энергетика на тренировке

Фото: Randy Litzinger/Icon Sportswire/imago-images/Global Look Press

Александр Овечкин

Российский форвард хоккейного клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин раньше во время предматчевой тренировки выпивал по три энергетика, рассказал в интервью The Washington Post бывший вратарь команды Олаф Колциг, который играл с ним в 2005-2008 годах. Одноклубники переживали, чтобы у россиянина не случилось сердечного приступа, добавил он.

Не думаю, что сейчас у него та же игровая рутина, когда он пил энергетик и колу, но я также не думаю, что он пьет столько же воды, сколько все остальные, — отметил Колциг.

В этом же интервью Колциг назвал Овечкина «игроком старой школы». По его словам, у россиянина не самая здоровая диета, кроме того, ему нравится весело проводить время с другими хоккеистами. Поэтому он всегда ищет «волшебный эликсир в плане питания или тренировок».

В начале февраля Овечкин побил рекорд своего клуба, забив свой 833-й гол в карьере в НХЛ. Овечкин закрепился на втором месте в истории лиги по заброшенным шайбам. Лидерство по-прежнему удерживает канадец Уэйн Гретцки (894).

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников выразил уверенность, что Овечкин сможет побить рекорд Гретцки. Он отметил, что последнее время российский хоккеист стал медленнее набирать очки из-за слабой игры партнеров по команде.