«Набрал форму»: экс-тренер сборной РФ по хоккею о результатах Овечкина Экс-тренер Крикунов заявил, что Александр Овечкин преодолел игровой спад

Фото: Randy Litzinger/Icon Sportswire/imago-images/Global Look Press

Александр Овечкин

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов заявил корреспонденту NEWS.ru, что верит в то, что нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки. По его мнению, ранее у российского хоккеиста был небольшой спад, с чем ему удалось справиться.

У Овечкина была хорошая форма и раньше, просто он отдавал пасы, а не забивал, а сейчас начал забрасывать шайбы. Возможно, у него был определенный спад, но он набрал форму и справился. Но я могу только рассуждать, так как не нахожусь внутри команды, — сказал Крикунов.

На его взгляд, всем россиянам хочется, чтобы Овечкин был на первом месте в гонке лучших «снайперов». Он считает, что спортсмен сможет это реализовать.

Всем россиянам хотелось бы, что Саша был на первом месте. Я думаю, его ничего не может помешать добиться рекорда Гретцки. Вся Россия за него болеет в этом плане. Он должен постараться, — добавил он.

Овечкин довел число своих голов в НХЛ до 838 и сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 56 шайб. 38‑летний россиянин занимает второе место в списке лучших «снайперов» в истории лиги, лидирует Гретцки (894).

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