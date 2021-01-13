Найден мёртвым участник штурма Капитолия, рывшийся в ноутбуке Пелоси

https://static.news.ru/photo/1290e16e-557f-11eb-b195-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Один из сторонников действующего президента США Дональда Трампа, участвовавший в штурме Капитолия 6 января, найден мёртвым. Тело мужчины обнаружено в его доме.

Как сообщает The Sun, 53-летний Кристофер Стэнтон Джорджия был найден в подвале своего дома в городе Альфаретта. Его тело обнаружила жена — она позвонила в полицию с сообщением, что там «повсюду кровь». На месте происшествия полицейские нашли две полуавтоматические винтовки. Позже судмедэксперт установил, что Джорджия покончил с собой.

Он был в числе людей, ворвавшихся в Капитолий, где в тот момент конгресс подводил итоги президентских выборов. Действующий хозяин Белого дома республиканец Дональд Трамп уступил демократу Джо Байдену, но до последнего отказывался признавать поражение. Он призвал сторонников бороться за право на честные выборы, но многие, очевидно, восприняли его слова буквально.

В результате беспорядков в Вашингтоне погибло пять человек, среди которых был один полицейский. Источник замечает, что Кристофер Джорджия стал шестой жертвой инцидента, хотя связи между событиями в столице США и гибелью мужчины пока не установлено. Он был в числе людей, прорвавшихся в здание Капитолия и в зал заседаний, откуда к тому времени были эвакуированы все сенаторы. Джорджия «отличился» тем, что просматривал содержимое ноутбука спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.

Соседи характеризуют покойного как доброго человека. Однако Эллен Бэрбедж, мать его бывшей жены, призналась, что обрадовалась, когда её дочь оформила развод с Джорджией.

Насколько я помню, он вообще не интересовался политикой, но тогда было другое время, а сейчас всё изменилось. <...> Я не думаю, что он был подходящим партнёром для моей дочери, она тогда только окончила колледж. Я всегда считала, что он плохо на неё влиял, — заявила женщина.

Ранее NEWS.ru писал, что палата представителей США приняла резолюцию, согласно которой вице-президенту Майку Пенсу предлагается воспользоваться 25-й поправкой к Конституции для отстранения действующего президента страны республиканца Дональда Трампа после событий в Вашингтоне. Документ поддержали 223 члена законодательного органа, 205 высказались против.