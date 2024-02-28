Наемники из США назвали «самую большую» проблему украинской армии Наемники из США назвали командование ВСУ самой большой проблемой Киева

Фото: МО Украины

Александр Сырский и Рустем Умеров

Американские наемники Джейсон Фриман и Джошуа Джон Рэндсфорд назвали командование Вооруженных сил Украины «самой большой проблемой» Киева. Соответствующее заявление они сделали в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом, сообщает ТАСС. Отмечается, что они вели разговор с наемниками, представившись бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

Фриман и Рэндсфорд принимали участие в боях в зоне СВО в составе украинского Иностранного легиона. Они признались, что решения командования ВСУ вызвали у них множество вопросов. Как утверждает Фриман, командиры украинской армии не слушают солдат, обладающих военным опытом. Плохая тактика и неверные приказы стали одной из причин высоких потерь среди личного состава, считает он.

Не то чтобы у этих украинских командиров нет опыта, но они очень упрямые. Я кричал на разных полковников, которые угробили целую команду. Я потерял уважение к этим отдельным командирам. Многие молодые украинские солдаты умирают из-за плохой тактики или из-за плохих приказов, — рассказал он.

По его словам, проблемы с командованием наблюдаются на самых разных уровнях. По словам Рэндсфорда, начальник штаба его подразделения постоянно отсутствовал в то время, когда нужно было руководство. Наемник считает, что его командир даже не знал, где они находятся.

Обозреватель издания The Washington Post Ишаан Тарур ранее заявил, что страны НАТО направили на Украину специальные силы и военных советников. При этом он подчеркнул, что они находятся там с самого начала спецоперации. Солдаты из США, Великобритании и Франции не только занимаются подготовкой украинских войск, но и непосредственно участвуют в боевых действиях.