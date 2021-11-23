Наехавшему на людей в Висконсине предъявили обвинения на пять пожизненных

Подозреваемому в наезде на толпу людей в Висконсине Дэррелу Бруксу предъявили обвинения в пяти умышленных убийствах первой степени. Если рэпера признают виновным, то он будет приговорён к пожизненному заключению по каждому из пяти пунктов. Об этом сообщает телекомпания ABC.

Отмечается, что прокуратура намерена предъявить дополнительные обвинения, потому что стало известно о шестой жертве инцидента — восьмилетнем мальчике. По законам штата Висконсин, до вынесения приговора нельзя держать обвиняемого под стражей, не установив сумму залога. Брукса выпустят из-под стражи на время разбирательства, если за него внесут залог в размере $5 млн.

Внедорожник, за рулём которого находился Брукс, сначала влетел в толпу участников праздничного шествия, после чего водитель открыл стрельбу из окна и скрылся. По последним данным, в результате инцидента погибли шесть человек, более 60 пострадали. Свидетели происшествия утверждают, что подозреваемый не предпринимал попыток затормозить, напротив, его автомобиль набрал скорость, прежде чем резко повернуть влево прямо в толпу участников парада.

Как стало известно следствию, Брукс является рецидивистом. С 1999 года ему были предъявлены обвинения в преступлениях 16 раз. В том числе речь идёт о домашнем насилии и сопротивлении полиции. В момент совершения данного наезда он уже находился под следствием по двум другим эпизодам.