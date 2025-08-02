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02 августа 2025 в 19:21

На Западе увидели скрытые сигналы в политике Трампа по отношению к России

Аналитик Крайнер: действия Трампа в отношении РФ говорят больше его заявлений

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM

В действиях президента США Дональда Трампа прослеживаются скрытые сигналы по отношению к России, высказал мнение финансовый аналитик и геополитический комментатор Алекс Крайнер на YouTube. По его словам, повторный визит спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву говорит гораздо больше, чем любые публичные заявления американского лидера.

Трамп снова отправляет Уиткоффа в Москву. <…> Эти коммуникации, которые осуществляются через доверенное лицо, гораздо важнее того, что говорится общественности и СМИ, — отметил он.

Аналитик выразил уверенность, что за громкой риторикой Трамп скрывает истинное отношение к России. По его словам, американский лидер четко осознает важность сохранения диалога с Москвой.

Ранее Трамп назвал российского лидера Владимира Путина «крепким орешком». Он подчеркнул, что его мнение о президенте РФ за последние несколько месяцев не изменилось.

Тем временем постоянный представитель Вашингтона при НАТО Мэтью Уитэкер заявил, что Трамп использует санкции и тарифы в качестве рычага давления на Россию. По словам дипломата, таким образом американский лидер намерен добиться от Москвы прекращения огня на Украине к 8 августа.

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