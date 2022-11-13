На авиашоу в США при столкновении самолетов погибли шесть человек

Фото: Скриншот с видео/youtube.com

Шесть человек погибли в результате столкновения самолетов на авиашоу в городе Даллас в США, заявил окружной судья Клэй Дженкинс. В своем Twitter-аккаунте он написал, что сотрудники правоохранительных органов расследуют обстоятельства и причины аварии, а также идентифицируют личности погибших.

Согласно нашему медицинскому эксперту округа Даллас, шесть человек погибли на вчерашнем авиашоу Wings over Dallas, — сообщил Дженкинс.

Ранее стало известно, что в аэропорту Далласа в ходе авиашоу столкнулись истребитель и бомбардировщик времен Второй мировой войны. По словам организаторов мероприятия, самолеты находились в исправном состоянии, а за их штурвалами были опытные пилоты.

До этого сообщалось, что два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Хитроу в Лондоне. Сведений о пострадавших не поступило.

Агентство Reuters 4 сентября сообщило, что у побережья Латвии разбился частный самолет, который пытались перехватить истребители НАТО. Судно было зарегистрировано в Австрии. Отмечается, что самолет Cessna 551 летел из города Херес на юге Испании без конкретного пункта назначения. На его перехват были направлены истребители НАТО, базирующиеся в Эстонии. По информации агентства, пилоты дважды меняли курс: в Париже и Кёльне.