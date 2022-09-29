Самолеты столкнулись в британском аэропорту Хитроу Два пассажирских самолета столкнулись на ВПП в британском аэропорту Хитроу

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Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Хитроу в Лондоне. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на администрацию воздушной гавани. Сведения о пострадавших не поступали. На месте происшествия работают экстренные службы.

Экстренные службы работают на месте инцидента с участием двух самолетов на аэродроме. Информация о пострадавших не поступала, но службы хотят удостовериться, что все пассажиры и экипаж чувствуют себя хорошо, — говорится в сообщении.

Телеканал уточняет, что на взлетно-посадочной полосе столкнулись самолеты исландской авиакомпании Icelandair и южнокорейской Korean Air.

По информации газеты Evening Standard, крылья самолетов столкнулись во время руления.

Ранее агентство Reuters сообщило, что у побережья Латвии разбился частный самолет, который пытались перехватить истребители НАТО. Судно было зарегистрировано в Австрии. Отмечается, что самолет Cessna 551 летел из города Херес на юге Испании без конкретного пункта назначения. На его перехват были направлены истребители НАТО, базирующиеся в Эстонии. По информации агентства, пилоты дважды меняли курс: в Париже и Кёльне.