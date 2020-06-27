На Аляске найдены останки жертв авиакатастрофы 1952 года

https://static.news.ru/photo/d0002b52-b83f-11ea-9d15-fa163e074e61_660.jpg Самолёт C-124 Globemaster Фото: United States Air Force/Public Domain/wikimedia.org

Американские военнослужащие обнаружили на леднике Колони к северу от города Анкоридж в штате Аляска фрагменты останков жертв авиакатастрофы 1952 года.

Об этом сообщает агентство Associated Press. По его данным, на леднике ежегодно проходят поиски останков людей и обломков рухнувшего 22 ноября 1952 года военного самолёта C-124 Globemaster, врезавшегося в гору Гэннетт во время совершения полёта из Вашингтона на Аляску. В результате катастрофы погибли 41 пассажир и 11 членов экипажа. Извлечь их останки на тот момент представлялось невозможным. Со временем самолёт сполз к подножию горы и в результате врос в ледник. Спустя долгое время военно-учебная миссия обнаружила на леднике жёлтый спасательный плот. После этого, в 2012 году, началось прочёсывание местности в поисках останков жертв и обломков самолёта.

В ходе раскопок в июне 2020 года военнослужащие США обнаружили фигурку Будды, лётный костюм, несколько трёхцентовых почтовых марок, а также измятый график месс в церкви Святого Патрика в Вашингтоне.

На пресс-конференции на объединённой базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже военные заявили, что стремятся опознать как можно больше жертв авиакатастрофы, пока обломки не сползут в озеро Джордж. Идентифицированные останки будут возвращены родственникам, передаёт РИА Новости.

На данный момент опознаны останки всех находившихся на борту злосчастного самолёта, за исключением девяти человек. Как отметили в ВВС США, не исключено, что на поиски осталось лишь несколько лет.

Ранее NEWS.ru писал о том, что лёгкий самолёт Cessna потерпел крушение в мексиканском муниципалитете Бальеса, погибли все его пассажиры.