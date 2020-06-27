На Аляске найдены останки жертв авиакатастрофы 1952 года

Американские военнослужащие обнаружили на леднике Колони к северу от города Анкоридж в штате Аляска фрагменты останков жертв авиакатастрофы 1952 года.
Об этом
В ходе раскопок в июне 2020 года военнослужащие США обнаружили фигурку Будды, лётный костюм, несколько трёхцентовых почтовых марок, а также измятый график месс в церкви Святого Патрика в Вашингтоне.
На пресс-конференции на объединённой базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже военные заявили, что стремятся опознать как можно больше жертв авиакатастрофы, пока обломки не сползут в озеро Джордж. Идентифицированные останки будут возвращены родственникам,
На данный момент опознаны останки всех находившихся на борту злосчастного самолёта, за исключением девяти человек. Как отметили в ВВС США, не исключено, что на поиски осталось лишь несколько лет.
Ранее NEWS.ru писал о том, что лёгкий самолёт Cessna потерпел крушение в мексиканском муниципалитете Бальеса, погибли все его пассажиры.
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