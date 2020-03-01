https://static.news.ru/photo/ad5f3558-5c1d-11ea-927e-fa163e074e61_660.jpg Пит Буттиджич Фото: Alex Edelman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджич, которого из-за сложно произносимой фамилии называют просто мэром Питом, решил отказаться от президентских амбиций.

Он выходит из гонки за выдвижение на президентских выборах в США от Демократической партии. Об этом сообщает газета New York Times.

Издание отмечает, что на данный шаг мэра Пита подвигло «сокрушительное поражение» в праймериз, которые проходили в Южной Каролине. О своём решении Буттиджич должен объявить в Индиане.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший вице-президент США Джозеф Байден победил на первичных выборах (праймериз) Демократической партии в Южной Каролине. Он получил поддержку 49,2% избирателей. Почти 30% проигрывает ему идущий вторым сенатор от Вермонта Берни Сандерс (19,5%). Далее в списке располагаются миллиардер Том Стейер (11,5%), экс-мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич (8%) и сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен (6,9%).