Мэр Нью-Йорка заявил о сигнале Трампу от движения Black Lives Matter

https://static.news.ru/photo/15e17210-b7dd-11ea-89d8-fa163e074e61_660.jpg Билл де Блазио Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сообщил о планах разместить надпись Black Lives Matter на Пятой авеню рядом с Trump Tower. По его словам, это станет сигналом для президента страны.

Размещение надписи Black Lives Matter у принадлежащего ему здания станет сигналом, что жизни темнокожих действительно имеют значение. Темнокожие участвовали в строительстве Нью-Йорка, однако они не получали компенсации за свой труд, за все те ошибки, за все те моменты в американской истории, которые сказались на их жизни, — цитирует градоначальника NY1.

Постер с надписью разместят на участке между 56-й и 57-й улицами на Манхэттене. В небоскрёбе Trump Tower на 202-м этаже располагается центральный офис Trump Organization, из которого видно это пересечение улиц.

Ранее де Блазио заявил о том, что в каждом районе города появятся участки улиц с названием Black Lives Matter. Этот лозунг стал символом митингов и демонстраций в поддержку афроамериканского населения страны. Волна протестов началась в США после гибели темнокожего Джорджа Флойда. Он скончался во время задержания сотрудниками правоохранительных органов.

Как информировал NEWS.ru, лидер нью-йоркского отделения Black Lives Matter Хоук Ньюсом заявил о намерении «сжечь США».