Маск уволил топ-юриста Twitter из-за скандала вокруг ноутбука сына Байдена Маск уволил юриста Twitter по подозрению в причастности к истории с ноутбуком сына Байдена

Фото: Социальные сети

Владелец Twitter Илон Маск сообщил об увольнении заместителя генерального юрисконсульта компании Джима Бейкера в связи с его возможной причастностью к скандалу с цензурой вокруг ноутбука сына президента США Джо Байдена Хантера. Имя юриста упоминается в расследовании истории вместе с публикацией его переписки в контексте обсуждения данного инцидента. Соответствующую запись Маск опубликовал в своем аккаунте в социальной сети.

Из-за опасений в возможной причастности Бейкера к подавлению информации, которая имеет значение для общественного диалога, сегодня он был уволен из Twitter, — написал предприниматель.

Ранее Маск разместил в Twitter ссылку на публикацию расследования журналиста Мэтта Таибби о цензуре, связанного с ноутбуком Хантера Байдена. По словам автора материала, Twitter принял чрезвычайные меры для того, чтобы в канун президентских выборов 2020 года не дать хода истории вокруг похищенного ноутбука сына тогдашнего кандидата от демократов.

Таибби утверждает, что социальная сеть получала и удовлетворяла запросы о проверке контента на платформе как со стороны предвыборного штаба Байдена, так и со стороны его конкурента — действующего на тот момент главы государства Дональда Трампа. Журналист отмечает, что руководство Twitter поддерживало более тесные связи с демократами. Проверить подлинность данной информации в настоящее время не представляется возможным.

Ранее сообщалось, что в США расследуют деятельность компании Neuralink, основанной Илоном Маском. Причиной стали жалобы на эксперименты над животными. Сотрудники фирмы рассказали журналистам, что в результате опытов погибли более тысячи подопытных обезьян, свиней, овец и грызунов. Расследованием по запросу прокуратуры занялось управление Минсельхоза США.

Маск основал Neuralink в 2016 году. Компания производит медицинское оборудование и занимается разработкой мозгового имплантата, который бы смог помочь парализованным людям снова встать на ноги, а также вылечить другие неврологические заболевания. В августе 2020 года Маск объявил об успешной имплантации чипов в мозг свиней.