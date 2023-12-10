Маск потребовал объяснений от Зеленского Маск потребовал от Зеленского объяснений по поводу ареста Гонсало Лиры

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Илон Маск

Американский бизнесмен Илон Маск потребовал в своей публикации в Twitter (X) объяснений от президента Украины Владимира Зеленского по поводу ареста гражданина США Гонсало Лиры. Таким образом он отреагировал на заявление журналиста Такера Карлсона о том, что Лира подвергается пыткам в украинской тюрьме.

После того как мы отправили Украине $100 млрд, они еще и посадили в тюрьму американца? Может, дело не только в критике Зеленского? Потому что если только в ней, тогда у нас большие проблемы, — написал Маск.

В мае этого года СБУ задержала иностранного блогера. По данным издания «Страна.ua», им оказался чилийский журналист с гражданством США Гонсало Лира.

Ранее Маск прокомментировал заявление бизнесмена Дэвида Сакса, который сообщил о серьезной проблеме с боеприпасами в США из-за помощи Украине. Бизнесмен назвал ситуацию «пугающей».

До этого Гонсало Лира заявил, что США могут устроить провокацию против России в Восточной Европе с участием Литвы и Польши. Он пояснил, что НАТО планирует спровоцировать Москву на применение военной силы в Калининградской области. По мнению южноамериканского журналиста, Вашингтон может пойти на этот шаг, чтобы отвлечь внимание американцев от внутренних проблем.