Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что достижение компромисса по Крыму является самым вероятным итогом противостояния России и Запада на Украине. Неизвестным остается количество жертв и разрушений, которые случатся до этого, отметил он в Twitter.
Компромисс является самым вероятным исходом, но вопрос в том, как много жертв и разрушений до этого произойдет, — подчеркнул основатель компании SpaceX.
Так Маск отреагировал на публикацию в соцсети другого пользователя, по мнению которого возможны три сценария продолжения конфликта на Украине. Среди них значились «вечная война», «ядерная война» и компромисс, при котором в Вашингтоне дадут понять Киеву, что Крым ему не принадлежит.
Ранее ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что власти США захотели уничтожить Илона Маска. Вашингтон, заметил ведущий, боится, что у американцев появится собственное мнение относительно того, что происходит на Украине. США действовали бы иначе, если бы страну действительно волновала судьба украинского народа: они бы стремились к мирному урегулированию, отметил он.