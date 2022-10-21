Маск назвал возможный сценарий решения конфликта на Украине Маск счел компромисс по Крыму самым вероятным исходом конфликта на Украине

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что достижение компромисса по Крыму является самым вероятным итогом противостояния России и Запада на Украине. Неизвестным остается количество жертв и разрушений, которые случатся до этого, отметил он в Twitter.

Компромисс является самым вероятным исходом, но вопрос в том, как много жертв и разрушений до этого произойдет, — подчеркнул основатель компании SpaceX.

Так Маск отреагировал на публикацию в соцсети другого пользователя, по мнению которого возможны три сценария продолжения конфликта на Украине. Среди них значились «вечная война», «ядерная война» и компромисс, при котором в Вашингтоне дадут понять Киеву, что Крым ему не принадлежит.

Ранее ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что власти США захотели уничтожить Илона Маска. Вашингтон, заметил ведущий, боится, что у американцев появится собственное мнение относительно того, что происходит на Украине. США действовали бы иначе, если бы страну действительно волновала судьба украинского народа: они бы стремились к мирному урегулированию, отметил он.