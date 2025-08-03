Лохан заговорила об одном упущенном моменте Лохан сообщила, что бы она изменила в свои нестабильные годы

Актриса Линдси Лохан рассказала, что чаще говорила бы агентам «нет» в годы своей популярности и в нестабильные моменты. Голливудская знаменитость призналась изданию The Sun, что слишком часто соглашалась на предложения, не давая себе отдыха.

Если бы я тогда знала то, что знаю сейчас, я бы определенно использовала слово «нет» гораздо чаще, — подчеркнула Лохан.

Актриса прославилась еще в подростковом возрасте. Она стала звездой таких фильмов, как «Чумовая пятница» и «Дрянные девчонки». Однако затем жизнь знаменитости круто изменилась не в лучшую сторону: полицейские ловили ее на езде в нетрезвом виде, кражах и хранении наркотиков. Звезда прошла несколько курсов реабилитации, и только в зрелом возрасте смогла возродить свою карьеру.

Ранее Лохан опубликовала в соцсетях селфи без макияжа. Знаменитость выглядела посвежевшей и отдохнувшей, а фанаты оценили внешность артистки. В комментариях поклонники назвали звезду красивой и попросили отвести «к источнику молодости». Многие пользователи заметили, что она стала лучше выглядеть после отказа от употребления табака и наркотиков.