Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 августа 2025 в 10:24

Лохан заговорила об одном упущенном моменте

Лохан сообщила, что бы она изменила в свои нестабильные годы

Линдси Лохан Линдси Лохан Фото: IMAGO/Fred Duval/Global Look Press

Актриса Линдси Лохан рассказала, что чаще говорила бы агентам «нет» в годы своей популярности и в нестабильные моменты. Голливудская знаменитость призналась изданию The Sun, что слишком часто соглашалась на предложения, не давая себе отдыха.

Если бы я тогда знала то, что знаю сейчас, я бы определенно использовала слово «нет» гораздо чаще, — подчеркнула Лохан.

Актриса прославилась еще в подростковом возрасте. Она стала звездой таких фильмов, как «Чумовая пятница» и «Дрянные девчонки». Однако затем жизнь знаменитости круто изменилась не в лучшую сторону: полицейские ловили ее на езде в нетрезвом виде, кражах и хранении наркотиков. Звезда прошла несколько курсов реабилитации, и только в зрелом возрасте смогла возродить свою карьеру.

Ранее Лохан опубликовала в соцсетях селфи без макияжа. Знаменитость выглядела посвежевшей и отдохнувшей, а фанаты оценили внешность артистки. В комментариях поклонники назвали звезду красивой и попросили отвести «к источнику молодости». Многие пользователи заметили, что она стала лучше выглядеть после отказа от употребления табака и наркотиков.

Голливуд
Линдси Лохан
агенты
наркотики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия сыграет с Иорданией
Защита оспорила продление ареста экс-замминистра обороны
Байкеры устроили сходку в российском городе из-за сбитой девушки
Продюсер Розенбаума вышла на связь после слухов о его госпитализации
В Совфеде объяснили, зачем Россия списывает долги другим странам
В Госдуме обвинили банки в спекуляции на фоне рекордной прибыли
На Кубани поток воды смыл палаточный лагерь вместе с детьми
Россия снимает мораторий на развертывание ракет наземного базирования
«112»: Розенбаума экстренно госпитализировали в столичную клинику
Любителям фестиваля Signal сообщили неприятную новость
Автоэксперт раскритиковал инициативу ограничить срок службы легковых машин
Анастасия Волочкова рассказала, кто из продюсеров помог ей стать певицей
Россиян предупредили о грядущем росте цен на красную рыбу
Участники мусорного бизнеса наворовали 33 млн рублей
Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Возле резиденции Путина задержали странного человека
Россияне оценили сообщения о блокировке WhatsApp осенью
Труп год гнил в лесу: маньяк из Череповца хранил трусы всех своих жертв
Знойная жара до +40 градусов? Погода в Москве в конце августа: чего ждать
Два новорожденных северных олененка пополнили Ленинградский зоопарк
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы
Регионы

Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал
Общество

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше
Россия

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.