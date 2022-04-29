Ленд-лиз Украине от США назвали масштабной аферой Политолог Мухин назвал ленд-лиз Украине от США масштабной аферой

Вооружённые силы США / Фото Michele Ursi/Shutterstock.com

Предоставление американцами военной помощи Украине должно прекратиться с нарастанием экономических проблем, которые США накликают на свою голову, совершая подобные легкомысленные поступки, заявил NEWS.ru политолог, гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. По его словам, сейчас конгрессмены едины в этом вопросе, а если кто-то выскажется против помощи Киеву, то будет «смят и отменён». Мухин заявил, что военная помощь США является «масштабной аферой», за счёт которой обогащаются чиновники.

Такое привлечение средств для военных целей будет иметь серьёзные последствия. Втягивание американской экономики в военный режим приведёт к возникновению вопроса: «А зачем?». Прежде всего он возникнет у гражданского населения. Я думаю, что с течением времени обострение этих вопросов приведёт к тому, что всё это прекратится. Судя по всему, подобные вещи работают мало, — подчеркнул Мухин.

По его мнению, здесь надо учитывать, что пресловутая помощь Украине на самом деле не совсем Украине. Это масштабная афера, которая обогащает многих американских чиновников, конгрессменов и представителей бизнеса.

Мы имеем дело с серьёзной коррупционной схемой. Такая раздача денег приведёт к деформации американской финансовой системы, — подытожил политолог

Палата представителей США поддержала законопроект, который возвращает программу ленд-лиза для поставок вооружений Украине и западным партнёрам. Речь идёт о программе США, которая действовала в годы Второй мировой войны и позволяла в кратчайшие сроки поставлять вооружение союзникам. Американские конгрессмены отметили, что в рамках ленд-лиза Вашингтон сможет обойти определённые бюрократические препятствия при предоставлении помощи Киеву.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал решение Конгресса США о ленд-лизе для Украины. Он объяснил, что причиной такого шага является типичное желание Вашингтона нажиться на поставках оружия. По мнению Володина, президент Украины Владимир Зеленский, соглашаясь на это, загоняет страну в долговую яму.