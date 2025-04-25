Лавров с ноткой иронии ответил на вопрос о визите Уиткоффа в Москву Лавров дал ироничный ответ ведущей CBS на вопрос о поездке Уиткоффа в Россию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров иронично ответил американской телеведущей CBS, которая в ходе интервью спросила о предстоящем визите в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Она поинтересовалась, точно ли 25 апреля состоится его встреча с президентом России Владимиром Путиным. Об этом визите ранее объявил глава Белого дома Дональд Трамп.

Вы что, не верите президенту Соединенных Штатов? — поинтересовался Лавров.

Ранее глава российского МИД назвал Трампа единственным мировым лидером, который признал необходимость устранения коренных причин украинского конфликта. По его словам, нынешний хозяин Белого дома хочет исправить ошибки своих предшественников. Лавров добавил, что втягивание Киева в состав НАТО было одним из масштабных провалов западных стран. Эту ошибку допустил бывший президент США Джо Байден, и теперь она требует срочного решения.

До этого Лавров заявлял, что Россия в целом готова к заключению соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Но есть отдельные элементы соглашения, которые требуют согласования и тонкой настройки. Он также заявил, что европейская «коалиция желающих», собирающаяся отправить войска на территорию Украины, постоянно пытается угрожать РФ и делает воинственные заявления, которые не соответствуют интересам жителей ЕС.