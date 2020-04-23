Пандемия коронавируса COVID-19, так или иначе ударившая по всей мировой экономике, оказала серьёзное влияние и на финансовую колыбель мира — нью-йоркскую Уолл-стрит. И речь идёт не только непосредственно о денежных транзакциях. Эпидемия в США может изменить сам принцип работы финансовых гигантов.

Руководителям банков, управляющим фондами и трейдерам пришлось принять во внимание такие новые факторы, как безопасность сотрудников и клиентов, отмечает портал Business Insider.

Для большинства работники Уолл-стрит видятся почти сказочными персонажами, которые делают деньги из воздуха и определяют экономическую ситуацию в мире. Однако, как показала эпидемия коронавируса в США, это совсем не так. Финансовые компании, наученные мировыми кризисами, теперь понимают, что им нужна более долгосрочная, нежели ранее, стратегия, которая касается не только управления транзакциями, перешедшими в значительной мере в цифровое поле, но и руководства персоналом в целом.

Почти все специалисты Уолл-стрит сейчас работают удалённо — благо ситуация им это позволяет. Это, впрочем, несёт в себе определённую опасность для некоторых сотрудников, как и в других сферах. Часть функционала в нынешних условиях администрация старается перекинуть на работников-старожилов, с бОльшими компетенциями и опытом. Такой подход открывает путь к массовым увольнениям. Некоторые пытаются делать ставки на перспективу: Bank of America, например, приостановил курсы для своих потенциальных финансовых консультантов (в обучении участвовало порядка 650 человек). Некоторые другие компании в то же время, наоборот, делают ставку именно на бесплатную рабочую силу, рассчитывая, что нынешние стажёры, сейчас отработав бесплатно, после отмены карантина войдут в штат на постоянной основе, но за меньшее, чем нынешние специалисты, жалованье.

Этот фактор многие наблюдатели считают наиболее интересным: именно сейчас сложилась та ситуация, когда желающие работать на Уолл-стрит люди получили реальный шанс построить карьеру. В то время как специалисты, привыкшие к внушительным зарплатам, ищут себе новые места, безработные новички стремятся прийти им на смену.

Global Look Press

Обновление кадров ведёт и к другим изменениям. Молодые люди более чувствительны, чем их предшественники, к изменчивой финансовой конъюнктуре. Кроме того, те, кто уже сейчас «стажируется» в банках и иных финансовых структурах, получают беспрецедентный опыт работы в кризисных условиях, которым не обладали представители предыдущих поколений (не считая старожилов, переживших кризис 2008 года).

Так, например, глава подразделения Citi, занимающегося рекрутингом в студенческих кампусах особо отмечает роль стажёров и считает, что пандемия ведёт к перестройке всей системы, ранее господствовавшей на Уолл-стрит. Американским банкам уже пришлось оперативно адаптировать свои функции к работе на дому и, как показывает практика, лучшими в этой сфере себя показали именно относительно молодые сотрудники.

Аналитики говорят, что инвесторы проявляют осторожность относительно новых вкладов, несмотря на признаки того, что пандемия коронавируса может отступить (в краткосрочной перспективе; в долгосрочной же ожидается вторая волна). Италия и Франция, например, уже сообщили о снижении числа погибших от COVID-19, и некоторым испанским рабочим было разрешено вернуться на работу 27 апреля.

Но общая картина в связи с распространением коронавируса всё ещё неопределенна, и инвесторы готовятся к отчётам об отрицательных доходах от крупных корпораций. Президент США Дональд Трамп сказал, что американский бизнес должен вернуться на рынок, — но неясно, когда именно это произойдет и — какими темпами.