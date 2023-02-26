Конгрессмен дал надежду Украине на получение истребителей F-16 Конгрессмен Маккол: вопрос поставок США истребителей F-16 Украине не снят с обсуждения

Фото: Master Sgt. Matthew Plew/U.S. Air Force

Глава комитета палаты представителей Конгресса США по международным делам Майкл Маккол заявил, что вопрос о поставках Украине истребителей F-16 не снят с повестки. Он также отметил, что в случае предоставления Киеву «правильных» вооружений Штатам не придется слишком долго помогать Украине в конфликте с РФ. Слова конгрессмена прозвучали в эфире телеканала ABC News.

Поставки истребителей Киеву не сняты с обсуждения. <...> При достаточном давлении конгресса с обеих сторон мы можем дать Украине то, что им нужно для победы, — сказал Маккол.

Он отметил, что считает поставки истребителей, а также ракетных комплексов ATACMS обоснованными.

Ранее президент США Джо Байден заявил о том, что он исключает в настоящее время передачу Украине американских истребителей F-16. По мнению политика, эти истребители Киеву сейчас не нужны.

В свою очередь издание Politico сообщило, что возможная поставка истребителей Киеву может превратиться в «логистический кошмар». По информации издания, особенность американских F-15 и F-16 заключается в том, что для них нужны длинные и качественные взлетно-посадочные полосы, «которых нет на Украине».