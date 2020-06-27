Конгресс выразил обеспокоенность выходом США из Договора по Открытому небу

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Конгрессмены выражает обеспокоенность в связи с намерением США выйти из Договора по Открытому небу. Они потребовали от администрации предоставить отчёт, в котором будет описано влияние этого решения на национальную безопасность, а также позиция американских союзников на разрыв этого соглашения со стороны Вашингтона.

Комитет по по делам вооруженных сил палаты представителей конгресса направил американскому оборонному бюджету несколько предложений, включая ситуацию с ДОН.

Вызывает обеспокоенность то, что администрация планирует выйти из Договора, — отмечается в документе.

21 мая американский президент Дональд Трамп анонсировал скорый выход США из международного договора, обвинив Россию в нарушении его условий. Российский МИД заявил, что Москва, в свою очередь, недовольна исполнением договора американской стороной.

Он также не отрицает разработку новых договорённостей. Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора. 22 мая в российском МИД заявили, что Москва будет договариваться с США, в том числе по ДОН, только на взаимной основе, а любые ультиматумы со стороны Штатов неприемлемы.

Ранее замминистра иностранных дел Сергей Рябков назвал сумбурными объяснения США о причинах выхода из Договора по открытому небу. Он подчеркнул, что заявления об использовании Россией наблюдательных полётов для наведения вооружений «вызывают хохот». А заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что позиция США по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) будет иметь серьёзные последствия, писал NEWS.ru.