«Князь Пожарский» с ракетами класса «Борей-А» вызвал бурю эмоций на Западе MWM: ВМФ РФ получил восьмой подводный крейсер «Князь Пожарский» класса «Борей»

Российский атомный подводный крейсер «Князь Пожарский», поступивший на вооружение Военно-морского флота РФ 24 июля, представляет собой подлодку нового поколения, пишет американское издание Military Watch Magazine. Там отметили, что это уже восьмая подлодка класса «Борей» и пятая в модернизированной версии «Борей-А».

Будучи крупнейшим в мире действующим классом подводных лодок, эти огромные суда на 24 тысячи тонн несут 16 межконтинентальных баллистических ракет (МБР) РСМ-56, каждая из которых может доставлять до десяти ядерных боеголовок по отдельным целям с помощью нескольких независимых головных частей, — говорится в публикации.

Авторы отметили, что такие атомоходы значительно превосходят стратегические субмарины времен холодной войны по всем параметрам. В издании также подчеркнули, что «Князь Пожарский» был введен в строй в середине производственного цикла — всего в России планируют произвести 14 кораблей. Подлодка войдет в состав Северного флота, где будет патрулировать арктические воды и акваторию Атлантики.

Ранее авторы французского издания Le Parisien сравнили российский атомный подводный крейсер «Князь Пожарский» с «монстром». Журналисты отметили, что атомоход призван сыграть ключевую роль в стратегическом ядерном сдерживании России в Арктике.