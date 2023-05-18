Киссинджер предположил, как миру следует воспринимать Путина Киссинджер: Путина следует воспринимать как героя Достоевского

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Владимир Путин

Президента России Владимира Путина следует воспринимать как героя произведений Федора Достоевского. Об этом в интервью Economist заявил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер. Таким образом политик попытался разъяснить модель взаимодействия России и Европы.

По мнению Киссинджера, отношения между РФ и ЕС являются двойственными. С одной стороны, Москва ощущает опасность от Евросоюза, с другой — имеет уникальные культурные отношения с ним. С одной стороны, хочет приобщиться к европейской культуре, с другой — воспринимает себя как «третий Рим».

Путина следует воспринимать как персонажа Достоевского, со всеми противоречиями и сомнениями по поводу собственного народа, — отметил Киссинджер.

Также в ходе интервью ветеран американской политики заявил, что Украину следует принять в НАТО, так как она превращается в страну с наилучшим вооружением и наименее стратегически опытным руководством в Европе. Экс-госсекретарь отметил, что в случае беседы с президентом РФ Владимиром Путиным он сказал бы ему, что с Украиной в Североатлантическом альянсе было бы безопаснее.

Ранее юрист Александр Хаминский рассказал, что главный герой романа Федора Достоевского «Преступление и наказание» — студент Родион Раскольников — получил бы в наше время пожизненный срок. Эксперт отметил, что наиболее тяжкий состав в деле Раскольникова — убийство двух и более лиц (процентщицы Алены Ивановны и ее сестры).