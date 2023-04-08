Юрист рассказал, сколько лет тюрьмы получил бы Раскольников в наше время Юрист Хаминский: в наше время Раскольников за убийство старухи и ее сестры получил бы пожизненное

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Родион Раскольников. Иллюстрация 1980-х годов П. Боклевского (1816-1897 года)

Главный герой романа Федора Достоевского «Преступление и наказание» — студент Родион Раскольников — получил бы в наше время пожизненный срок, рассказал NEWS.ru юрист Александр Хаминский. Эксперт отметил, что наиболее тяжкий состав в деле Раскольникова — убийство двух и более лиц (процентщицы Алены Ивановны и ее сестры).

Наиболее тяжкий состав – убийство двух и более лиц. За такое преступление в соответствии с п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет, или пожизненное лишение свободы, или смертная казнь. Есть и другие квалифицирующие признаки, относящиеся к ч. 2 ст. 105 УК РФ. Это п. «г» – убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, если Лизавета была беременна и Родион знал об этом, а также п. «з» - убийство, сопряженное с разбоем, — добавил Хаминский.

По его словам, учитывая мораторий на смертную казнь в РФ, студенту, скорее всего, назначили бы пожизненное лишение свободы. Собеседник подчеркнул, что следующее по тяжести преступление Раскольникова — разбой, добычей которого стали 317 рублей 60 копеек.

В те годы на эти деньги можно было купить 385 граммов золота. Если сегодня такое количество драгоценного металла сдать в Сбербанк, то можно выручить 1,9 млн рублей. То есть, речь шла бы об особо крупном ущербе. За такое преступление в соответствии с п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность до 15 лет лишения свободы. В уголовном законодательстве существуют правила сложения и поглощения сроков, однако в данном случае оно вряд ли может быть применено в виду наиболее ожидаемого назначения наказания в виде пожизненного лишения свободы, — подытожил Хаминский.

Ранее адвокат Сергей Жорин рассказал NEWS.ru, что главный герой поэмы Николая Гоголя «Мертвые души» Павел Чичиков получил бы в наши дни до 20 лет тюрьмы. Он подчеркнул, что строгость наказания могла бы зависеть от ведомства, возбудившего дело, а также от «задачи», поставленной перед ним.