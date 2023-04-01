Адвокат рассказал, какой срок получил бы Чичиков за «мертвые души» сегодня Адвокат Жорин: Чичиков из «Мертвых душ» мог бы получить в наши дни до 20 лет тюрьмы

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Павел Чичиков — главный герой поэмы Николая Гоголя «Мертвые души», на рисунке П. М. Боклевского

Главный герой поэмы Николая Гоголя «Мертвые души» Павел Чичиков получил бы в наши дни до 20 лет тюрьмы, заявил NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. Он подчеркнул, что строгость наказания могла бы зависеть от ведомства, возбудившего дело, а также от «задачи», поставленной перед ним.

Могла быть лайтовая история, например ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием», она, в принципе, аналог ст. 159-й УК РФ «Мошенничество», но со значительно более мягким наказанием, Чичиков мог бы отделаться условным наказанием, принудительными работами или лишением свободы до пяти лет, — отметил Жорин.

По его словам, если бы Чичикова планировали «посильнее наказать», то его могли бы привлечь по ст. 159 УК РФ и осудить за целый комплекс коррупционных преступлений, включая вымогательство взятки, дачу взятки и должностные преступления.

Если бы была задача [Чичикова] закатать в бетон, то, соответственно, [осудили бы по] ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества или участием в нем» — от 12 до 20 лет. Там очень много составов: должностные, коррупционные, мошенничество и много-много всего. И дальше, учитывая группу лиц, сплоченность, устойчивость этой организованной группы, могла бы родиться ст. 210 УК РФ и, учитывая условия содержания, Чичиков бы уже никогда не вышел на свободу, — объяснил Жорин.

1 апреля 2023 года исполнилось 214 лет со дня рождения писателя Николая Гоголя. Герой его поэмы «Мертвые души отставной чиновник Павел Чичиков скупает списки «мертвых душ» для дальнейшего заклада их в Опекунском совете как живых.

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