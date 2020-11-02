Кандидат в президенты США рассказал о сходстве с Путиным

https://static.news.ru/photo/fc45ac2c-1cf4-11eb-8d82-fa163e074e61_660.jpg Роке де ла Фуенте Фото: facebook.com/pg/JoinRocky

Независимый кандидат в президенты США Роке де ла Фуенте в интервью NEWS.ru заявил, что сможет договориться с Россией, если американцы изберут его главой государства. По его мнению, с российским президентом Владимиром Путиным его сближает то, что они одного возраста.

Отвечая на вопросы NEWS.ru, Роке де ла Фуенте рассказал, что три раза бывал в России и ему очень понравились как российские города, так и россияне. Поэтому он считает возможным построить отношения с Москвой, основанные на взаимном уважении.

Я люблю вашу страну, у вас красивейшие города и замечательные люди. Нам нужно просто сесть и поговорить. И если уважать друг друга, то мы сможем прийти к соглашению. Кстати, господин Путин был рождён в тот же год, что и я, мы одного возраста, — подчеркнул независимый кандидат.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Владимир Путин обвинил кандидата от Демократической партии Джо Байдена в жёсткой антироссийской риторике.

Полная версия интервью с Роке де ла Фуенте опубликована на сайте NEWS.ru.