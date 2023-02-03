Канадский сурок-предсказатель умер за несколько часов до Дня сурка

Фото: Christina Horsten/Global Look Press

день сурка

В Канаде сурок-предсказатель Фред умер всего за несколько часов до начала празднования Дня сурка, сообщили в эфире телеканала CBC. Организаторы сначала подумали, что животное спит, но все попытки разбудить его провалились.

Посетителям праздника сообщили о смерти сурка за 40 минут до начала церемонии. Канадцы были потрясены известием, однако быстро нашли выход. Вместо животного выступил с предсказанием ребенок, переодетый в костюм сурка. Он дал прогноз, что зима продлится еще шесть недель.

Организаторы пообещали, что в 2024 году предсказание о начале весны сделает другой сурок, Фред-младший.

Впервые День сурка отмечался в 1887 году с подачи местной газеты, придумавшей инфоповод, чтобы собрать жителей округи возле норки. Кстати, полный титул сурка — Фил из города Панксатони, Провидец из Провидцев, Мудрец из Мудрецов, Предсказатель из Предсказателей и выдающийся Прорицатель Погоды.

Традиция восходит еще к античным временам. В Древнем Риме в начале февраля отмечали День ежа. Бедолагу точно так же будили и по его поведению строили прогнозы на весну. В средневековой Германии ориентировались на барсука.

Тем временем зоозащитники активно критикуют «варварский обычай», предлагая заменить настоящего зверька на муляж или даже на робота.