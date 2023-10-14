Истребители США прибыли на Ближний Восток Командование ВС США: американские истребители F-15 прибыли на Ближний Восток

Фото: US Air Force

F-15E Strike Eagle

Истребители США F-15E Strike Eagle уже находятся на Ближнем Востоке, сообщает в соцсети Х (бывшая Twitter) Центральное командование Вооруженных сил страны (CENTCOM). Количество прибывших в регион бортов четвертого поколения не называется, уточняется лишь, что речь идет о боевых самолетах 494-й экспедиционной истребительной эскадрильи.

В CENTCOM подчеркнули, что истребители прибыли в зону его ответственности для укрепления позиции США и усиления воздушных операций на Ближнем Востоке. Также Центральное командование ранее указало на переброску в восточную часть Средиземного моря американского авианосца USS Gerald R. Ford с ударной группой. Его перемещение в регион объяснили эскалацией палестино-израильского конфликта. По словам представителей CENTCOM, это должно стать «мощным сигналом сдерживания» для враждебных Израилю сил.

Ранее сообщалось, что восточную часть Средиземного моря два военных корабля направит и Великобритания. Речь идет о кораблях королевского вспомогательного флота: RFA Argus, на борту которого могут размещаться до девяти транспортных и ударных вертолетов, и большом десантном корабле RFA Lyme Bay. Кроме того, британская авиация начнет выполнять разведывательные полеты над Израилем в знак поддержки его властей.