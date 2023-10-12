Великобритания отправит корабли в поддержку Израиля Times: Британия отправит два военных корабля для поддержки Израиля

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Великобритания направит два военных корабля в восточную часть Средиземного моря, сообщила газета The Times. Кроме того, британская авиация начнет выполнять разведывательные полеты над Израилем в знак поддержки его властей.

Речь идет о двух кораблях королевского вспомогательного флота: RFA Argus, на борту которого могут размещаться до девяти транспортных и ударных вертолетов, и большом десантном корабле RFA Lyme Bay.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты перебрасывают второй американский авианосец Dwight Eisenhower («Дуайт Эйзенхауэр») в Средиземное море. Израильские власти обращались с соответствующей просьбой к Пентагону.

До этого в Пентагоне, отвечая на вопрос об отправке второго авианосца в Средиземное море, заявили, что продолжат оценивать варианты размещения американских сил у берегов Израиля. Выход из штата Виргиния атомного авианосца «Дуайт Эйзенхауэр» и переход его на Ближний Восток был запланирован несколько месяцев назад, добавили в ведомстве.

Ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Станислав Иванов ранее объяснил причины нападения движения ХАМАС на Израиль. По его словам, основной целью атаки являлся срыв нормализации отношений между Тель-Авивом и арабскими государствами. По мнению Иванова, вся операция была проплачена лидерами движения, находящимися за пределами сектора Газа в Катаре или Турции.