Илон Маск занял четвёртое место в списке богатейших людей мира

https://static.news.ru/photo/0f2e7cfa-e119-11ea-a0ef-fa163e074e61_660.jpg Илон Маск Фото: Aubrey Gemignani/NASA/Global Look Press

Основатель SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск поднялся на четвёртую строчку в списке богатейших людей мира, заработав $84,8 млрд. Он обогнал главу группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) Бернара Арно ($84,6 млрд).

Состояние Маска на $15 млрд меньше, чем у основателя Facebook Марка Цукерберга, находящегося на третьей позиции, сообщает Bloomberg.

Лидером рейтинга является глава Amazon Джефф Безос, его состояние оценивается в $188 млрд. Второе место занимает основатель Microsoft Билл Гейтс с $121 млрд. Третья строчка досталась главе Facebook Марку Цукербергу ($99 млрд)

17 августа состояние Маска увеличилось на $7,8 млрд на фоне роста стоимости акций Tesla.

Как ранее писал NEWS.ru, в детстве Илону Маску приходилось носить одежду из секонд-хенда и питаться фасолью. Мать основателя компании SpaceX после развода трудилась на нескольких работах, чтобы прокормить троих детей: Илона, Кимбала и Тоску.