Илон Маск второй раз накопил больше $300 млрд

Состояние американского предпринимателя, главы компаний SpaceX и Tesla Илона Маска превысило $300 млрд. Подобное происходит уже во второй раз. Это показал счётчик журнала Forbes.
Согласно данным обновляемого в режиме реального времени списка миллиардеров Forbes Real-Time, состояние Маска
Впервые состояние Маска преодолело 300-миллиардную отметку в ноябре 2021 года. Тогда стоимость акций компании Tesla поставила исторический рекорд. Маск стал первым миллиардером, чей капитал достиг показателя $300 млрд.
Ранее Forbes составил рейтинг российских миллиардеров, больше всех разбогатевших в 2021 году. Его возглавил создатель мессенджера Telegram Павел Дуров, чьё состояние выросло на $13,81 млрд, до $17,24 млрд. На втором месте — основательница Wildberries Татьяна Бакальчук, чьё состояние выросло на $11,92 млрд, до $13,02 млрд.