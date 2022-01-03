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Илон Маск второй раз накопил больше $300 млрд

Forbes: состояние предпринимателя Маска второй раз превысило отметку в $300 млрд
06:25, 04 января 2022
Илон Маск второй раз накопил больше $300 млрд Илон Маск Фото: Britta Pedersen/Global Look Press
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Состояние американского предпринимателя, главы компаний SpaceX и Tesla Илона Маска превысило $300 млрд. Подобное происходит уже во второй раз. Это показал счётчик журнала Forbes.

Согласно данным обновляемого в режиме реального времени списка миллиардеров Forbes Real-Time, состояние Маска выросло за сутки на $32,6 млрд, в результате составив $304,2 млрд. Маск остаётся лидером рейтинга мировых миллиардеров.

Впервые состояние Маска преодолело 300-миллиардную отметку в ноябре 2021 года. Тогда стоимость акций компании Tesla поставила исторический рекорд. Маск стал первым миллиардером, чей капитал достиг показателя $300 млрд.

Ранее Forbes составил рейтинг российских миллиардеров, больше всех разбогатевших в 2021 году. Его возглавил создатель мессенджера Telegram Павел Дуров, чьё состояние выросло на $13,81 млрд, до $17,24 млрд. На втором месте — основательница Wildberries Татьяна Бакальчук, чьё состояние выросло на $11,92 млрд, до $13,02 млрд.

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