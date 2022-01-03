Илон Маск второй раз накопил больше $300 млрд

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В США суд перенёс слушания по делу против экстрадированного из Швейцарии российского бизнесмена Владислава Клюшина на 5 января, следует из трансляции заседания. Известно, что о переносе и дополнительном времени просил адвокат Клюшина. Об этом сообщает РИА Новости.

Учредитель компании «M13», которая специализируется на информационных технологиях в области медиамониторинга, Владислав Клюшин был экстрадирован в США из Швейцарии 18 декабря 2021 года. Его обвиняют в том, что при операциях...