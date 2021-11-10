Илон Маск продал часть акций Tesla

Основатель Tesla Илон Маск продал часть своих акций компании на сумму более $1,1 млрд. Как сообщает Financial Times (FT), к закрытию торгов 10 ноября он реализовал опционы на акции Tesla на сумму $2,3 млрд, заплатив за них $13,4 млн.

Согласно данным, стоимость исполнения составляла $6,24 за акцию, биржевая цена на момент закрытия торгов — $1067,95 за акцию.

Бизнесмен продал ценные бумаги впервые с 2016 года. Тогда он в последний раз реализовал свои акции, чтобы оплатить подоходный налог в размере $590 млн.

Илон Маск является крупнейшим акционером Tesla, которому принадлежит около 17% акций компании, что оценивается примерно в $200 млрд.

Ранее он предложил пользователям Twitter проголосовать за или против продажи части принадлежащих ему акций Tesla. В голосовании приняли участие 3,5 млн пользователей, в итоге почти 58% высказались за продажу. Рынок отреагировал падением цены акций Tesla.

Объявляя опрос, Маск обещал подчиниться воле большинства. Итоги голосования он назвал ответом на дискуссию о налогообложении миллиардеров, в ходе которой заявил, что «в последнее время много говорится о нереализованной прибыли как о средстве ухода от уплаты налогов».