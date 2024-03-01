Илон Маск подал в суд на разработчика ChatGPT

Фото: Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency/Global Look Press

Илон Маск

Американский миллиардер Илон Маск подал в суд на компанию OpenAI, которая является разработчиком ChatGPT, передает Courthouse News Service. Бизнесмен считает, что она нарушила основное условие, которое гласит, что искусственный интеллект необходимо развивать на благо человечества, а не ради прибыли.

В иске миллиардера указывается, что компания была обязана оставить открытым исходный код своей технологии. После начала сотрудничества с Microsoft она скрыла его и превратилась в «дочку» корпорации, уверен Маск.

OpenAI, Inc. была преобразована в де-факто дочернюю компанию с закрытым исходным кодом крупнейшей технологической компании в мире: Microsoft. При новом правлении она не просто разрабатывает, а фактически совершенствует AGI, чтобы максимизировать прибыль для Microsoft, а не на благо человечества, — говорится в иске.

Ранее миллиардер заявил, что его новый ноутбук с операционной системой Windows абсолютно бесполезен без регистрации учетной записи Microsoft. Он также обратил внимание на то, что прежде процедура не была обязательной, но теперь регистрацию пропустить невозможно.