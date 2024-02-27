Маск пожаловался на новый ноутбук на Windows Маск: ноутбук на Windows бесполезен без регистрации учетной записи

Фото: Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency/Global Look Press

Илон Маск

Новый ноутбук Илона Маска оказался бесполезен без обязательной регистрации учетной записи Microsoft, рассказал американский предприниматель в Twitter (X). Он отметил, что раньше в Windows была возможность пропустить данный этап.

Я не могу начать работать, пока я не создам учетную запись Microsoft <...> Раньше была возможность пропустить создание учетной записи Microsoft. Вы тоже с этим сталкиваетесь? — написал Маск.

Подписчики предпринимателя отметили, что создание аккаунта можно пропустить в случае отсутствия подключения к Сети. Однако при установлении соединения компьютер снова потребует регистрацию. Маск вместе с собеседниками пришел к выводу, что подобная политика не идет на пользу Microsoft.

В то же время один из пользователей порекомендовал Маску обратиться к главе Microsoft Сатье Наделле за технической поддержкой. Предприниматель ответил, что только что отправил ему сообщение. При этом под публикацией Наделлы о сотрудничестве Microsoft с Mistral AI появился ответ бизнесмена, который попросил главу корпорации убрать обязательный этап регистрации.

Ранее председатель спецкомитета палаты представителей США по стратегической конкуренции с Китаем Майк Галлахер заявил, что компания Маска SpaceX, возможно, нарушает обязательства перед правительством США. По его словам, корпорация не предоставляет доступ к спутниковому интернету на Тайване.