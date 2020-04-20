«Идеальный пример удалёнки»: американцу вести прогноз погоды помогает кошка

https://static.news.ru/photo/4614a486-831a-11ea-bed9-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/Jeff-Lyons-14-News-143109659110100

Ведущему прогноза погоды канала WFIE-TV Джеффу Лайонсу из американского штата Индиана, который из-за пандемии коронавируса был вынужден начать работать из дома, вести передачи помогает кошка на руках.

Из-за коронавируса и необходимости соблюдать режим самоизоляции журналист переоборудовал под студию свою столовую: взял зелёный фон для хромакея, установил на штативе планшет, одолжил профессиональный свет и начал транслировать эфиры в Facebook телеканала. 15 апреля во время одного из выпусков Лайонс взял на руки кошку Бетти, чтобы она его не отвлекала. Этот эфир разошёлся в соцсетях, а дуэт прославился в Интернете. В Facebook, Twitter и на Reddit стали публиковать скриншоты из прогноза погоды, называя это «идеальным примером удалённой работы», передаёт tjournal.ru.

Прогнозы погоды у Лайонса выходят каждый день. Из-за домашнего питомца они стали собирать в сотни раз больше зрителей и комментариев.

Работаю на ТВ 34 года. За это время получил определённую известность. Но это не идёт ни в какое сравнение с тем, что началось после эфиров с Бетти, — отметил ведущий.

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