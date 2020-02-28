Бывшая первая леди Соединённых Штатов Хиллари Клинтон в конце весны запустит новую аудиопрограмму.
У шоу, которое будет создано совместно с компанией iHeartMedia, пока нет названия, отмечает Politico. По данным издания, в подкасте экс-госсекретарь будет рассуждать в том числе об итогах президентских выборов 2016 года, на которых была кандидатом от Демократической партии. Кроме того, Клинтон даст демократам лишний раз заявить о себе в разгар избирательной кампании 2020 года.
Ранее Хиллари Клинтон назвала американского лидера Дональда Трампа «марионеткой», которая принадлежит России и её президенту Владимиру Путину, писал NEWS.ru.