https://static.news.ru/photo/a3d1c3cc-5a0e-11ea-bc3b-fa163e074e61_660.jpg Хиллари Клинтон Фото: Frederic Kern/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Бывшая первая леди Соединённых Штатов Хиллари Клинтон в конце весны запустит новую аудиопрограмму.

У шоу, которое будет создано совместно с компанией iHeartMedia, пока нет названия, отмечает Politico. По данным издания, в подкасте экс-госсекретарь будет рассуждать в том числе об итогах президентских выборов 2016 года, на которых была кандидатом от Демократической партии. Кроме того, Клинтон даст демократам лишний раз заявить о себе в разгар избирательной кампании 2020 года.

Ранее Хиллари Клинтон назвала американского лидера Дональда Трампа «марионеткой», которая принадлежит России и её президенту Владимиру Путину, писал NEWS.ru.