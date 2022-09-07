Хиллари Клинтон рассказала, как случайно забыла свою дочь в Кремле Клинтон: случай, когда мы забыли свою дочь в Кремле был очень травмирующим

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Хиллари Клинтон

Экс-госсекретарь Хиллари Клинтон в эфире американского телешоу «Ночное шоу с Джимми Фэллоном» рассказала, что несколько лет назад случайно оставила свою дочь Челси в Кремле во время одного из визитов в Россию с мужем Биллом Клинтоном, когда тот был президентом США. По словам Клинтон, это ее самое «безумное» воспоминание о поездках с семьей.

Надеюсь, она [Челси] не помнит эту историю, потому что случай был очень травмирующий. Мы отправились в Россию в один из визитов Билла, когда он был президентом. После официальной церемонии прощания нас с Биллом быстро посадили в служебный лимузин, чтобы доставить в аэропорт. Мы не знали, что оставили дочь. Вы можете себе представить, я забыла свою единственную дочь в этом Кремле? — рассказала Клинтон.

Челси Клинтон время рассказа Хиллари находилась в наушниках и специально не слышала то, о чём говорит мать, но в итоге угадала, о чем шла речь. По ее словам, эта история действительно была «одной из самых безумных семейных поездок».

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский поговорил по видеосвязи с экс-президентом США Биллом Клинтоном и поблагодарил его за поддержку. По словам Клинона, сообщества, где свобода и демократия являются базовыми ценностями, не должны терять ощущение актуальности событий на Украине.