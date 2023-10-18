Херш обвинил Израиль в подготовке «новой Хиросимы» Херш: Израиль намерен устроить в Газе подобие Хиросимы без ядерного оружия

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Вооруженные силы Израиля намерены устроить в секторе Газа разрушения, подобные тем, что произвели США в японском городе Хиросима, но без применения ядерного оружия, заявил американский журналист Сеймур Херш в публикации на портале Substack. Он также указал, ссылаясь на данные неназванных источников, что Израиль хочет организовать наземную операцию на территории Газы с целью уничтожения всех членов движения ХАМАС.

Город Газа находится в процессе превращения в Хиросиму без использования ядерного оружия. <...> План Нетаньяху в том, чтобы израильская армия убила всех членов ХАМАС, кого сможет найти, — написал журналист.

В минувшее воскресенье, 15 октября, Херш писал о том, что Израиль намеревается использовать авиационные бомбы JDAM в атаке на сектор Газа. По мнению журналиста, такие действия могут иметь разрушительные последствия для мирных жителей.

Телеканал Al Hadath 17 октября сообщил, что израильские военно-воздушные силы обстреляли центральный район сектора Газа. Как уточнили в Министерстве здравоохранения Палестины, ракеты попали в баптистский госпиталь Аль-Ахли. По информации палестинской стороны, в результате погиб 471 человек, 342 были ранены. Представитель Министерства здравоохранения палестинского анклава подчеркнул, что все погибшие были гражданскими лицами. Он добавил, что эта больница не была атакована ни при одном конфликте между палестинской и израильской сторонами в предыдущие годы.