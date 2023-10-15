Израиль планирует сбросить на Газу авиабомбы JDAM Херш: Израиль планирует атаку Газы авиабомбами JDAM для уничтожения города

Фото: imago stock&people/Global Look Press

Сеймур Херш

Израиль намеревается использовать авиационные бомбы JDAM в атаке на сектор Газа, что может привести к полному разрушению города в ближайшие дни, заявил американский журналист Сеймур Херш в своей колонке на платформе Substack. Текущий план предполагает, что атака с применением бомб JDAM может состояться уже в воскресенье или понедельник, утверждает Херш. По мнению журналиста, такая атака, если она произойдет, может иметь разрушительные последствия для Газы и ее жителей.

Нынешнее планирование предполагает, что атака JDAM, если будет одобрена, случится уже в воскресенье или понедельник, с учетом эффективности принудительного изгнания из города Газы и юга, с немедленным последующим наземным вторжением, — написал Херш.

Ранее армия Израиля заявила о расширении операции в секторе Газа, включив в нее наземные маневры. В ЦАХАЛ подчеркнули что мероприятия по мобилизации военнослужащих из резерва на текущий момент завершены, из-за чего руководство страны приступило к реализации широкого спектра планов по наступлению. Они включают комплексное наступление с воздуха, моря и земли. В пресс-службе ЦАХАЛ также заявили, что подразделения пехоты и танки Армии обороны Израиля вошли на территорию сектора Газа с целью проведения локальных рейдов.