Губернатор Нью-Йорка заявил о вероятном росте числа заражений коронавирусом

https://static.news.ru/photo/bc6c55f0-b963-11ea-9510-fa163e074e61_660.jpg Фото: John Lamparski/Global Look Press

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо выразил опасения насчёт роста числа новых заражений коронавирусом. По его словам, это может произойти вслед за другими неблагополучными в этом плане штатами.

Я сейчас боюсь, что распространение коронавируса перекинется из других штатов в Нью-Йорк. Мы живём в одной стране, а люди путешествуют. Я боюсь возобновления роста данного показателя у нас, — цитирует его ТАСС.

На сегодняшний день смертность от коронавируса в штате не превышает пяти человек. Это рекордно низкий показатель с марта 2020 года. Ранее власти США сообщили о рекордном приросте числа заражённых в трёх штатах. В частности, речь идёт об Аризоне, Неваде и Флориде.

По состоянию на 28 июня 2020 года в мире выявлено 10 128 846 заражённых коронавирусом. От болезни скончались 502 690 человек, выздоровели 5 519 015 пациентов.

Как передавал NEWS.ru, власти США должны проделать ещё совсем немного работы в рамках борьбы с распространением нового коронавируса в стране. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.